T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

Sayı : 2025/799 Esas 23.09.2026

Davacı Melek TOSUN tarafından davalı Ramazan TOSUN aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz; aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 23/09/2026 DAVALI : RAMAZAN TOSUN - Yakup ve Güllüzar oğlu 03/03/1981 dogumlu

Duruşma günve saati : 16/11/2026- 09:35 / Gaziantep 14. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu