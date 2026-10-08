T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/111 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/111 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 23 NİSAN Mahalle/Köy, 23 NİSAN Mevkii, 2257 Ada, 554 Parsel,Yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı konu ile ilgili ortaklığın giderilmesi davasında resen bilirkişi seçilmiş olmam dolayısıyla,satış memurluğu heyeti ile birlikte konu edilen taşınmazı, yerinde gezmiş, görmüş, incelemiş, gerekli ölçümlerimi yapmış, notlarımı almış idim.

Bu konuda kanat ve düşüncelerimi belirten bilirkişi raporumu aşağıda sunuyorum.

TAPU KAYDI: Konu edilenbu taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi,23 nisan mahallesi, Ada 2257, Parsel 554de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, parselin tamamı 464m2 olan bu yerinolduğu dosya içerisindeki kayıtlardan tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU:Konu edilenbu taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbeyilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde ,konu edilen parselin imar planı içerisinde olduğu, imar planında 2 katlıkonutyapı adasına gelmekte olduğuolduğubelirtilmiştir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU:Konu edilenbu taşınmazın tapu kayıtlarında da cinsi arsa olarak belirtildiği gibi parsel üzerinde kayda değer yapılı, dikili, ekili herhangi bir şeyin olmadığı halı hazırda boş arsa olduğu görülmüştür. Borçluya ait bu taşınmazın çevre parselleri genellikle tamamenyapılaşmaktadır. Bu taşınmaz şehrin güney-batısındaGaziantep ünüversitesine yakınbir yerleşim bölgesinde olduğu, ayrıca parselin iki tarafının yol olduğu görülmüştür ,taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaşmadığı görülmüştür, taşınmaz çevresinde genellikle konu türü yeni yapılaşmaların oluş tuğu bir bölgede olduğu tespit edilmiştir, taşınmazınbelediye hizmetlerindentam olarak faydalandığı görülmüştür, konut olaraktalep edilen bir bölgedir.Taşınmaz adres olarak ise 23 nisan mahallesi 82048 sokak no. 4 karşısı arsa olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN DEĞERİ :Yukarda özelikleri belirtilen borçluya ait bu taşınmazın günün piyasa alım satım rayiçleri göz önüne alındığında değeri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Arsa değeri: 464 m2 x 20.000.00TL/m2 =9.280.000.00 TL

Adresi : Gaziantep Şahinbey 23 Nisan Mahallesi 82048 Sokak No. 4 Karşısı Arsa Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 464,00 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.280.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2027 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2027 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2027 - 14:00

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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