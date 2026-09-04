T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1757 Esas

KARAR NO : 2025/438

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2025 tarihli ilamı ile 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 25000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Muratgeldi ve Tazegül 17/12/1991 doğumlu,SHATLYK ODAYEV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren ikihafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.09.2026