T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/69 Esas

KARAR NO : 2026/130

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2026 tarihli ilamı ile 31200 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ahmad ve Hanan 26/02/1975 doğumlu, MHD BELAL KADAH adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.09.2026