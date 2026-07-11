T.C. GAZİOSMANPAŞA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/70

KARAR NO : 2026/330

KARAR ÖZETİ

DAVACI :K.H.

SANIK: MUETAZBALLLAH NOURI ALI KIREED, Nourı ve Naja oğlu, 06/10/1996 LİBYA d.lu, Esenkent Mah. Aksu Sk. No:11 D:4Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:99459841616

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 13/10/2025 -G.O.Paşa

KARAR TARİH : 05/05/2026

KANUN MADDESİ : TCK 142/2-h, 35/2,62/1, 53/1-a,c,d,e

VERİLEN CEZA : 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında Mahkememizce verilen 05/05/2026 tarihli gıyabı karar sanık MUETAZBALLLAH NOURI ALI KIREED' ya ulaşılamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya bulunduğu yer Mahkemesine verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine sözlü beyanda bulunulup tutanağa geçirilmek suretiyle Mahkememiz nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. 09/07/2026