T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2026/1 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAHİLİ DAVALI : TAYBET KARA - 648***384** T.C. Kimlik numaralı, 01/01/1960 doğumlu, AĞİT ve ESMER kızı

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Dahili Davalı, TAYBET KARA arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) Davası Nedeniyle;

Davacı vekilinin Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 3959 Ada, 4 (eski 2) parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunana trafo yerine isabet eden taşınmaz üzerinde bulunana 99,88 m2'lik trafo yeri alanı üzerinde davalıların hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. maddesine göre tespiti ve hüküm altına alınan bedelinin acele kamulaştırma davasında tespit edilen ve davalılar adına bankaya yatırılan bedelsen eksik olması halinde aradaki farkın acele kamulaştırma kararı tarihi olan 08/09/2023 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan alınarak müvekkili idareye iadesine, davalıların hissesi oranında kamulaştırma bedeli karşılığı olarak müvekkili kurum adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Açılan dava konusu İstanbul ili, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 3959 Ada, 4 (eski 2) parsel sayılı taşınmazın davacı idare adına tescilli talepli dava dosyasında dahili davalı Taybet Kara'nın tüm adres araştırmasından bir netice alınamadığından dahili davalı Taybet Kara'ya dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağına, tayin edilen gün ve saatte ibraz etmek istediğiniz vesikalarla duruşmaya gelmeniz veya vekil ile göndermeniz, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.'nın 129 maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, gerekirse tespit edilecek delil avansını yatırmanız, cevap dilekçesini vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın bırakıldığı 04/11/2026 günü saat 10:48'da Mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 14/07/2026