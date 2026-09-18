T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.43945737-2018/680-Ceza Dava Dosyası 15.09.2026

İLAN METNİ

Sanıklar Mansur HOTAK ve Munavar HOTAK'amahkeme hükmünün tebliği yapılamadığından Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/680 Esas, 2026/815 K. Sayılı dosyasında sanıklarhakkında 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu zamanaşımını kesen başka bir neden de bulunmadığı anlaşılmakla; sanıklar hakkında açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE karar verildiği, İş bukararın tebliğinden itibaren Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine karşı İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren 2(iki) hafta olduğu, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceğiilanen tebliğ olunur