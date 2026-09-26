T.C. GEMLİK 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEMLİK1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/661 Esas

İLANDIR

Davacı, KENAN OKUMUŞ ile Davalı , SARA ALEMAYAHU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle; OKÖPRÜCEK KÖYÜ NO:150 KÜTAHYA/TAVŞANLI adresinde ikamet eden davalı SARA ALEMAYAHU adına dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı ancak anılan adreste davalının bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya '' (dava dilekçesine ve tensip zaptına karşı cevap verme süresiiki haftadır. ( 6100 SK.m.122 )'' ihtrarı ile tebliği edilmesi, 15 gün içerisinde gerekli itirazda bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, cevaplarını sunmadığı takdirde dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.