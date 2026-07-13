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T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 13.07.2026 00:01:00

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/403 Esas 28.04.2026

Konu : Ünzile AYAR

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu1. (birinci kez) ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 46918103754

ADI SOYADI : ÜNZİLE AYAR

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : SULTAN

DOĞUM TARİHİ : 07/04/1931

DOĞUM YERİ : YAYKINLIK

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr BASIN NO: ILN02507817