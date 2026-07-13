T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 13.07.2026 00:01:00
T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/403 Esas 28.04.2026
Konu : Ünzile AYAR
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu1. (birinci kez) ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 46918103754
ADI SOYADI : ÜNZİLE AYAR
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : SULTAN
DOĞUM TARİHİ : 07/04/1931
DOĞUM YERİ : YAYKINLIK
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02507817