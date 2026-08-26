T.C. GİRESUN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/13 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasına esas olma üzere;

Mahkememizin 2022/13 esas sayılı dosyasındadavalı taraf olan Giresun ili Dereliilçesi Yavuzkemal köyü/mah nüfusuna kayıtlı Reşat ve Meltem kızı 01/08/2008 doğumlu, 23956857566 T.C Kimlik numaralı Samed BAŞAR' a Giresun Kadastro Mahkemesinin 2022/13 Esas sayılı dosya üzerinden Davacı Yavuz Selim Başar'ın Giresun ili Dereli ilçesiYavuzkemal Beldesi Kulakkaya mahallesi 148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 noluparsellerde kadastrotespitine itiraza ilişkindava açtığı, devam eden yargılamanın duruşma gününü bildirir davetiye veilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/11/2026 saat: 10.50'deduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunu bildirir.duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonraDavalı SAMED BAŞAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10.08/2026