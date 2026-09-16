T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/14 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 208 Ada, 11 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 714 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS-0.25 veKAKS-0.75 olmak üzere Konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 12.495.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:41 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:41 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:41

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.