T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 208 Ada, 11 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 714 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS-0.25 veKAKS-0.75 olmak üzere Konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 12.495.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:41
14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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