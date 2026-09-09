T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/189 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ Kadri Erdoğan Cad Maliye Sarayı Muhakemat Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karatolak Mahallesi doğusu 405 parsel, batısı 63 parsel, güneyi ve kuzeyi köy boşluğu ile çevrili olantapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/189 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.