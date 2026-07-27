T.C. HATAY 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/25 Esas

MİRASÇI : HÜSEYİN CEBECİ Varlık Mahallesi tanzimat Caddesi no:14 Yenimahallesi ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip davetiyesi çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü08/10/2026 günü saat:10:25'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.