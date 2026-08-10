T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/163 Esas



Mahkememizde görülmekte olan Hatay İli, Defne İlçesine bağlı, Çekmece Mahallesinde bulunan, 14090 nolu parselin Kanuni Kayyımtarafından idare edilen hissedarları Şabo kızı Vedia, İskender kızı Klerya, İskender oğlu Naim, Yusuf oğlu İlyas Bakiye Veresesi hakkında gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, ŞABO KIZI VEDİA, İSKENDER KIZI KLERYA, İSKENDER OĞLU NAİM ve YUSUF OĞLU İLYAS BAKİYE VERESESİ isimli kişileri tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/163 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Şabo kızı Vedia, İskender kızı Klerya, İskender oğlu Naim, Yusuf oğlu İlyas Bakiye Veresesi hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.