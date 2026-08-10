T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/168 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Hatay İli,Antakya İlçesine bağlı, Serinyol/Akıncılar Mahallesinde bulunan, 112 ada 12 (eski 198) nolu parselin Kanuni Kayyım tarafından idare edilen hissedarlarıHasan Kızı Fatma, Mustafa Kızı Remziye ve Mustafa Kızı Rahime hakkında gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, HASAN KIZI FATMA, MUSTAFA KIZI REMZİYE ve MUSTAFA KIZI RAHİME isimli kişileri tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/168 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Hasan Kızı Fatma, Mustafa Kızı Remziye ve Mustafa Kızı Rahime hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.