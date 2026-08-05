T.C.HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/36 Esas

Davacı Hikmet İMREK, ile Davalılar Hilvan Belediye Başkanlığı,Hilvan Mal Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında görülen Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Aşağıkülünçe mahallesi (Aşağıkülünçe köyü) 128 numaralı parselin içerisinde kalan, doğusu, kuzeyi ve batısında Aşağıkülünçe Mahallesi 5 numaralı parsel, güneyinde Aşağıkülünçe mahallesi 19 ve 128 numaralı parselin bulunduğu 314.375,00 metrekarelik alanda kadastro çalışmaları sırasında tescil harici bırakıldığı vedavaya konu edilen taşınmazın davacı tarafından 40 yıl boyunca kullanılıp, zilyet ettiğini ve bu taşınmazın adına tapuya tescilini talep ettiği görüldüğünden,