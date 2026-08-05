T.C.HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 5.08.2026 00:01:00
T.C. HİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2026/36 Esas
ESAS NO : 2026/36 Esas
Davacı Hikmet İMREK, ile Davalılar Hilvan Belediye Başkanlığı,Hilvan Mal Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında görülen Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Aşağıkülünçe mahallesi (Aşağıkülünçe köyü) 128 numaralı parselin içerisinde kalan, doğusu, kuzeyi ve batısında Aşağıkülünçe Mahallesi 5 numaralı parsel, güneyinde Aşağıkülünçe mahallesi 19 ve 128 numaralı parselin bulunduğu 314.375,00 metrekarelik alanda kadastro çalışmaları sırasında tescil harici bırakıldığı vedavaya konu edilen taşınmazın davacı tarafından 40 yıl boyunca kullanılıp, zilyet ettiğini ve bu taşınmazın adına tapuya tescilini talep ettiği görüldüğünden,
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/36 Esas sayılı dosyasına başvurarak iddia ve delillerini sunmaları; aksi halde yargılamaya mevcut deliller üzerinden devam olunacağı ve verilecek kararın kendilerini de bağlayacağı hususu ilan olunur. 13/07/2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02523604