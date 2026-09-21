T.C. HİLVAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.HİLVAN İCRA DAİRESİ

2025/500 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/500 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, Tutik Mevkii, 0 Ada No, 28 Parsel No, 72.250,00m2 Yüz Ölçümlü, Tarla ve Tek Katlı Çelik Tarım Vasıflı Taşınmazın Tamamı ve taşınmazın üzerinde bulunup taşınmaz ile beraber satılmasına karar verilen, 1 Adet Ağıl(2.150,00m2), 1 Adet Depo(550,00m2), 1 Adet Depo(450,00m2), 1 Adet Mesken(80,00m2)

İmar Durumu : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin resmi imar durumu sorgulama sayfasından (https://keos.sanliurfa.bel.tr/keos/) yapılan incelemede taşınmazın 1/1000 uygulama imar planı dışında, tarım arazisi alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 24.155.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, taşınmazın tapu kaydında 2 adet beyan bulunmaktadır. 1-) Hilvan Tapu Sicil Müdürlüğünün 01/01/1900 Tarihli ve "Taşınmazda Hisse Hatası Vardır." Konulu Beyanı. 2-) Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğünün 09/04/2026 Tesis Tarihli ve 7591 Yevmiye Numaralı "Büyük Ova Koruma Alanıdır." Konulu Beyanı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:56

17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.