T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/421 Esas 27.07.2026 İLAN

Davacı KADER BAY'ın Mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında yapılan yargılama gereğince;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; dava konusu Iğdır İli Karakoyunlu ilçesi Fatih Mah. 128 ada 10 parsel sayılı taşınmaza müvekkili ve eski eşi Arslan Güzel ve diğer davalılarmüşterek malik olduklarını, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ev ve diğer yapıların (ahır) mülkiyetinin müvekkili Kader Bay adına tespitini, yargılama giderlerinin davalılar yükletilmesini talep ve dava etmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan raporda özetle; dava konusu Iğdır İli Karakoyunlu ilçesi Fatih Mah. 128 ada 10 parsel sayılıtaşınmazın yapı değeri 513.594,90 TL,zemin değeri 1.315.537,50 TLolmak üzere toplam 1.829.132,40 TL olarak tespit edilmiştir. Davalılar Solmaz Güzel (TCNO:15******196), Elmas Akbaş(TCNO:26******740) ve Ersan Sam(TCNO:46******148) yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ve bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalılar Solmaz Güzel, Elmas Akbaş ve Ersan Sam'ın duruşmanın atılı bulunduğu 25/11/2026 günü saat 11:25'da Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.