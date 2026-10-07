T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1221 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında davalı 575*****878 T.C kimlik numaralı, Az** ve Ze**** Kızı, 1980 doğumlu, Gülcihan Akpolat'ın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalıların 23/12/2026 günü saat: 11:30'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıcahenüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veyabaşka yerden getirilecek belgeleringetirilebilmesi amacıylagereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halindeo delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.