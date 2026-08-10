T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/167 KARAR NO : 2026/67

DAVACI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

DAVALILAR : Rahman GÜN ve Hatice DOĞAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Davalılar Rahman GÜN ve Hatice DOĞAN adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış, yapılan araştırmalar sonucunda davalıların adresi tespit edilememiş ve mahkememizden verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "1-Davanın KABULÜ ile; a)Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Mahallesi, 0 ada 1763 parselde kayıtlı olan 5.450,00 m2 lik arsa vasıflı taşınmaz alanın 22/10/2024 tanzim tarihli heyet bilirkişi raporunun ekindeki krokide IR1 ile gösterilen toplam 587,99 m2 lik kısmında davalının tapu kaydındaki hissesinin davacı idare lehine takyidatlardan ve şerhlerden arî olarak DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TESCİLİNE, b)Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 06/12/2024 tanzim tarihli bilirkişi raporu ve ekindeki krokisinin kararın eki sayılmasına, c)Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için hüküm özetinin, Ilgın Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 2-Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Mahallesi, 0 ada 1763 parselde kayıtlı olan taşınmaz üzerinde enerji nakil hattı için tesis ve tescil edilen daimi irtifak hakkının bedelinin 47.575,02-TL olarak TESPİTİNE, 3-Tespit edilen toplam 47.575,02-TL kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 01/08/2024 gününden karar tarihi olan 04/03/2026 gününe kadar KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİN UYGULANMASINA,4-Davacı tarafça Türkiye Ziraat Bankası Ilgın Şubesinde mahkememiz adına açılan hesaba depo edilen kamulaştırma bedelinin (işlemiş faizleri ile birlikte- 27/11/2020 tarih, 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı gereğince kararla birlikte DERHAL tapu kayıt maliki olan davalıya hissesi oranında ödenmesine, dava konusu taşınmaz üzerinde -var ise- ipotek, haciz vb. yükümlülüklerin davalıya ödenecek bedele (Kamulaştırma bedeli ve işlemiş faizine) yansıtılmasına, bu hususta Türkiye Ziraat Bankası Ilgın Şubesine müzekkere yazılmasına, 04/03/2026 tarihinde karar verilmekle, iş bu kararın tescil yönünden kesin, miktar itibariyle tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.