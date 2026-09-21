T.C. İSKENDERUN 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/111 Esas



BOZMA ÖNCESİ: 2020/56 Esas, 2020/441 Karar

TASFİYE MEMURU : AHMET ÜNSAL (Adresi meçhul)

Davacı tarafından davalı Ersoy İplik ve Çırçır Fabrikası'na açılan Tespit davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı Ersoy İplik ve Çırçır Fabrikası'na çıkarılan tüm tebligatların bila ikmal iade edilmiş olup yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi de tespit edilememiş, şirketin ihyası için İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/301 Esas sayılı dosyasında dava açılmış ve mahkemece tasfiye memuru olarak Ahmet Ünsal atanmış olduğundan, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve ATK raporu ile duruşma gününün tebliğine ilişkin karar verilmiştir.

Davacı Fatma Büyükocak tarafından davalılar aleyhine açılan davada davacı: Kendisinin 1968 yılında İskenderun ilçesinde faaliyette bulunan Akala Fabrikası ve Ersoy İplik Dokuma fabrikalarında sigortalı işçi olarak işe başladığını ve bu işyerinde 1972 yılına kadar çalıştığını, kendisi ile aynı isimde bir kız kardeşi daha olduğunu, kendisinin kimlik numarasının 20600044938, diğer kız kardeşinin kimlik numarasının 41992763382 olduğunu, Sgk tarafından 1968 yılının ilk üç aylık çalışmasının kendi adına işlendiğini ancak sonraki hizmetlerinin kız kardeşi Fatma Binici adına işlendiğini, Fatma Binici'nin evli olduğunu, hiçbir zaman bir işte çalışmadığını, 1967 yılından 1972 yılına kadar olan hizmetlerinin gerekli ayrıştırmanın yapılarak kendisi adına yapılmasını talep ettiğini, halen tarım sigortasından prim ödediğini belirttiğini, 1969 yılının ilk ayından itibaren 1972 yılı dahil çalışmalarının kız kardeşi olan Fatma Binici'den iptali ile hizmet tespitinin yapılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce alınan 21/02/2017 tarihli bilirkişi raporunda: 1968, 1969 ve 1970 yılının 1. ve 2. Dönemlerine ait toplam 514 günlük çalışmanın davacıya ait olduğunun, talep edilen diğer dönemler için bir takım eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi halinde tespit yapılabileceğini beyan edilmiştir.

Mahkememizce alınan 19/09/2024 tarihli adli tıp raporunda; 08/05/1968 tarihli kurşun kalem ile düzenlenmiş belgedeki imzanın Fatma Büyükocak (Birinci)'nin eli ürünü olduğu, 12/04/1967 tarihli karbonnüsha işe tekrar giriş bildirgesindeki imzanın kuvvetle muhtemel Fatma Büyükocak (Birinci)'nin eli ürünü olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Durusma Günü: 05/11/2026 günü saat 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yargılamayadevam olunacağı hususu, ilanımızca belirtilenDava Dilekçesi, bilirkişi raporu, ATK raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/09/2026