T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2022/389 Esas 24.07.2026

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce, Ahmet ve Feride'den olma 03/06/1983 doğumlu 446*****960 T.C Kimlik Numaralı davalı Ümit Göçer'intespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve cevap dilekçelerininilan tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava Dilekçesi özetle; dava konusu Hatay İli, Belen İlçesi, Müftüler Mahallesi, Büstanil Karye Mevkii (9662 mt2) 187 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın gayrimenkulün satılması ve bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılması suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Davalı Kenan Göçer vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Söz konusu parselde müvekkilinin hak sahibi olduğu 2 adet ev bulunduğunu, bunlardan biri kiremit çatılı ve atıl vaziyette olduğunu, diğer yapının ise betonarme olup 2 kattan oluştuğunu, kiremit çatılı ev, davacının murisi müteveffa İnayet GÖÇER tarafından inşa edilmiş olduğunu, eskiden bu evin muris tarafından kullanılmakta olduğunu, iki katlı betonarme evin zemini müvekkili Kenan GÖÇER ve murisi İnayet GÖÇER tarafından birlikteinşa edilerek kullanılmaya başlandığını, iki katlı betonarme evin zemin katının inşası, 2. katın inşasından öncesine dayanmakta olduğunu, 2. katın daha sonradan tek başına müvekkili Kenan GÖÇER tarafından inşa edildiğini, kaşınmaz üzerindeki tel örgünün de müvekkilim tarafından örüldüğünü, dava konusu 187 parsel numaralı taşınmaz üzerinde söz konusu yapılardan gayrı bir adet ahır da bulunmakta olduğunu, işbu ahırın da tek başına müvekkili Kenan GÖÇER tarafından yapıldığını, taşınmaz üzerinde muhtelif meyve ağaçları da bulunmakta olduğunu, meyve ağaçlarının müvekkili Kenan GÖÇER tarafından ekilmiş olmakla beraber bu ağaçların bakımının da uzun süredir müvekkil Kenan GÖÇER tarafından yapıldığını, davacının haksız davasının reddini, bu talebinin reddedilecek ise Hatay İli, Belen İlçesi, Müftüler Mahallesi, Büstanil Karye Mevkiinde (9662 mt2) 187 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın aynen taksim sureti ile sonlandırılmasına karar verilmesini, Dava konusuparselde sayılı taşınmazdaki muhdesatların aidiyetinin yukarıda bahsedildiği gibi olup, davacı tarafa ait olmadığını, mahkemece taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar vermesi halinde taşınmaz üzerindeki muhdesatların bir kısmının tamamen müvekkiline, bir kısmının ise muris İnayet GÖÇER’e ait olması nedeni ile bu husus gözetilerek müvekkile ait muhdesat bedellerinin müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Fatih Düzünel Ünal vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Davaya konu taşınmaz üzerinde yer alan, Kenan Göçer'in iddia ettiği ve kullandığı 2 katlı betonarme ev, tek katlı ev ve ahır ile muhtelif ağaçların Kenan Göçer'e ait olduğunu, bu yapılara ve muhtelif ağaçlara dair Kenan Göçer tarafından 20/04/2022 tarihli dilekçe ile sunduğu muhdesat iddialarına itirazının bulunmadığını, yine 187 parsel içinde, müvekkilince yaptırılan, çeşitli tadilatlarla bugünkü halini almış olan, ve halen müvekkilince oturularak kullanılan, tek katlı 4 ayrı bölümü bulunan 4 adet ev şeklinde müvekkilimce oluşturulmuş daireler, müvekkili Fatih Düzünel Ünal'a ait olduğunu, Birinde kendisinın oturmakta olduğunu, 3' ünün boş vaziyette olduğunu, ileride yapılacak olan keşifte bu muhdesatlar ve yapıların mahkememizce de görülerek tespit edileceğinibildirmiştir. Dava dilekçesi ve cevap dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.24/07/2026