T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/140 Esas 05.05.2026

Konu : gaiplik

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileBEKİR ÇELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Isparta ili, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8246 Ada 8 Parselde kayıtlı taşınmazın hissedarı görününgaip oldukları iddia edilen Osman Kızı Hatice, isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/140 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 05/05/2026