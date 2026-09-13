T.C.İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/285 Esas

KARAR NO: 2026/264

Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 245/1 maddeleri gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Seon Young Kım ve Byung Hee You oğlu, 1997 Kore doğumlu SEONG HWAN YOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2026