T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/240 Esas

DAVALILAR: 1- ARZU SEL (TC: 165*****914)

2- TURGUT KORKMAZ (TC: 165*****786)

Davacı Kesmiye Korkmaz tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle yurtiçi ve yurtdışında tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava miras sözleşmesine istinaden İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi,198 ada 15 parsel 1 nolu bağımsız bölüm ve B2 Blok 6 numaralı bağımsız bölümün tescili istemine ilişkindir. Tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi ve varsa delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.