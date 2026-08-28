T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/217 Esas

Konu: İLANEN

Davacılar, MEHMET NEJAT DEMİREL, NEŞE YÜKSELGİL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen İSMAİL ERKEN (T.C. 43687428866)'nin mirasçısı olduğu davada yapılan nüfus kayıtları incelemesinde sağ olarak gözüktüğü anlaşılmakla, İSMAİL ERKEN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malumatlarını İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/259 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 23.07.2026