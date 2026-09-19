T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2010/1301 Esas

DAVALI: ALİ CEM İÇÖZ

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Davalı Ali Cem İÇÖZ adına duruşma gününü bildirir dava dilekçesi ve bilirkişi ön raporunu ekli davetiye çıkarılmış olup adı geçen davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili tarafından sunulan 02/11/2010 tarihli dava dilekçesinde özetle;davalıları miraşçı gösteren,gerçeğe aykırı elde edilmiş Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/771 E. Sayılı veraset belgesinin iptaline ve taraflarınca alınan Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/964 E. Sayılı veraset belgesinin geçerli olduğuna karar verilmesini masraf ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 16/04/2015 tarihli raporda;"Miras bırakan AYŞE RANA ERAKDOĞAN'ın mirasçılarının ve paylarının belirlenebilmesi için;1-Miras bırakan AYŞE RANA'nın Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/964 Esas 2002/1511 Karar sayılı dosya içerisinde bulunan vekâletnamelerden ASAN soyadı ile Kocaeli, Adapazarı, Yeniköy, Hane:1, Cilt:33 ve Sahife:95'de kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Dosya içerisinde bulunan dosyalarda bu kayda ilişkin herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle; Kocaeli,Adapazarı,Yeniköy,Hane:1,Cit:33 ve Sahife:95'de kaydın KOCAELİ veya ADAPAZARI nüfus müdürlüğünden (vekâletname örnekleri de eklenerek) tam aile nüfus kaydının tamamlanması gerektiği görüş ve kanaatimi; 2- Miras bırakanın eşi MEHMET ARİF ERAKDOĞAN'ın kardeşi HATİCE BEHİCE AKDOĞAN (TC Kimlik No:20**84)'ın eş ve varsa çocuklarına ilişkin tam aile nüfus kaydının tamamlanması gerektiği görüş ve kanaatimi; 3-TALAT AKDOĞAN'ın (TC Kimlik No:20**38) kayıtlı bulunduğu Üsküdar, Sultantepe Mah.Cilt:55, Hane:533'ten tam aile nüfus kayıtlarının tamamılanması gerektiği görüş ve kanaatimi takdirlerinize saygıyla sunarım." şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 14/03/2016 tarihli raporda; "1-Miras bırakan AYŞE RANA, mirasçı bırakmaksızın öldüğünden mirası Medeni Kanunun 501. maddesi hükmü gereğince DEVLET'e kalması gerektiği görüş ve kanaatimi; 2-Kadıköy 3. Sulh Mahkemesi'nin 2001/771 Esas 2002/1473 Karar sayılı ve 26.12.2002 tarihli Mirasçılık Belgesi'nin miras bırakanın babası Talat Akdoğan'ın Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarihli yazısında “Talat'ın anne baba ve kardeş kaydına rastlanmamıştır.” diye belirtilmesi karşısında, kardeşi olduğundan bahisle Müzeyyen'in alt soyunun mirasçı gösterilmesi nedeniyle iptali gerektiği görüş ve kanaatimi; 3-Şişli 2. Sulh Mahkemesi'nin 2002/964 Esas 2002/1511 Karar sayılı 20.12.2002 tarihli Mirasçılık Belgesi'nin miras bırakan Ayşe Rana'nın Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarihli yazısında “Ayşe Rana'nın annesi Leman'ın ve kardeşlerine ait bir kayda rastlanmamıştır.” diye belirtilmesi karşısında anne bir baba ayrı kardeşi Fatma Mürvet Civeleker'in alt soyunun mirasçı gösterilmesi nedeniyle iptali gerektiği görüş ve kanaatimi;4-İstanbul 7. Sulh Mahkemesi'nin 1990/1537 Esas 1990/1579 Karar sayılı 19.09.1990 tarihli miras bırakanın oğlu RECEP HÜSEYİN ARİF AKDOĞAN'nın baba tarafından mirasçısı bulunmadığından annesi Ayşe Rana'nın Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarihli yazısında “Ayşe Rana'nın annesi Leman'ın ve kardeşlerine ait bir kayda rastlanmamıştır.” diye belirtilmesi karşısında anne bir baba ayrı kardeşi Fatma Mürvet Civeleker'in alt soyunun mirasçı gösterilmesi nedeniyle iptali gerektiği görüş vekanaatimi takdirlerinize saygıyla sunarım"şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 12/06/2017 tarihli raporda;"Taraf iddiaları,dosyaya sunulan deliller ve dava dosyası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;-Mirasbırakan Ayşe Rana Erakdoğan'ın ölümünde tek mirasçısının oğlu Recep Hüseyin Arif Akdoğan olduğu,-Recep Hüseyin Arif Akdoğan'ın mirasının üç zümrede de mirasçısı bulunmaması sebebiyle eski Medeni Kanun'un 448. maddesi gereğince Devlete intikal edeceği,-Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/771 Esas sayılı veraset ilamının ve Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/964 Esas sayılı veraset ilamının iptal edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 02/11/2018 tarihli raporda;"Taraf iddiaları,dosyaya sunulan deliller ve dava dosyası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;-12.06.2017 tarihli kök raporun dosyaya sunulmasından sonra dosyaya yeni bir belge sunulmamış olduğu,-Kök raporumuzda varmış olduğumuz sonuç ve kanaatlerimizde değişiklik yapılmasını gerektiren bir duruma rastlanılmadığı, bu kapsamda;-Mirasbırakan Ayşe Rana Erakdoğan'ın ölümünde tek mirasçısının oğlu Recep Hüseyin Arif Akdoğan olduğu,-Recep Hüseyin Arif Akdoğan'ın mirasının üç zürmrede de mirasçısı bulunmaması sebebiyle eski Medeni Kanun'un 448. maddesi gereğince Devlete intikal edeceği,-Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/771 Esas sayılı veraset ilamının ve Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/964 Esas sayılı veraset ilamının iptal edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 31/10/2019 tarihli raporda;"Dosya ve eki dosyalar üzerinde yaptığım incelemede bir çok kişiye ait nüfus kaydının dosyada eksik olduğu görülmüştür.Mahkeme Yazı işleri Müdürlüğünce eksik nüfus kayıtları çıkartılmış ancak,nüfus kaydı kapalı olan T.C. 58**86 kimlik nolu Nurinisa Şehriban Civeleker'e ait nüfus kayıtları UYAP sisteminden elde edilememiştir.Bu eksiklik giderildikten sonra rapor tamamlanacaktır"şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 01/06/2016 tarihli ek raporda;"14.03.2016 tarihli raporumda da belirtildiğim görüş ve kanaatlerimde herhangi bir değişiklik olmadığı görüş ve kanaatimi takdirlerinize saygıyla sunarım"şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 02/05/2020 tarihli ek raporda;"30.10.2019 tarihli raporumuzda Nurinisa Şehriban Civeleker’in eksik olduğunu tespit ettiğimiz nüfus kayıtlarının celbi için yazılan yazıya Beyoğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün verdiği 22.12.2019 tarihli cevapta;58**86 T.C. Kimlik numaralı Nurinisa Şehriban Civeleker’in eş ve çocuklarının kayıtlarının tespit edilemediği bildirilmiş ve yazıya ek sunulan nüfus kaydında bu kişinin kaydının kapalı olduğu görülmüştür.Davacı vekili 08.01.2020 tarihli dilekçesinde özetle;söz konusu kişinin 1994 yılında vefatı ile mirasçılarının Nevhan Asiye Cebecioğlu,Osman Nazım Cebecioğlu,Fatma Cebecioğlu ile kendisinden önce ölen kızı Nazan Cebecioğlu’nun çocukları Tarık,Şebnem,Semih,Arzu ve Serdar Raşit Aktunç olduğuna ilişkin veraset ilamını Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1989/12 Tereke dosyasına ibraz ettiğini ve ayrıca müvekkillerinden öğrendiğine göre Osman Nazım’ın öldüğünü,beyan etmiştir. Dosya arasında bulunanŞişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1989/12 Tereke dosyasının incelenmesinde;Nurinisa Şehriban Cebecioğlu’nun mirasçılarını gösteren Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1995/388 E. ve 1995/319 K. Sayılı veraset ilamının onaysız fotokopisinin varlığı tespit edilmiştir.Bu veraset ilamına göre; İstanbul,Beyoğlu, Kulaksız mah.Cilt:028/01 sayfa; 39 Kütük sıra No:28 de nüfusa kayıtlı Sami Haydar ve Fatma Mürvet’ten 1337/1335 yılında doğma Nurinisa Şehriban Cebecioğlu dul olarak 29.12.1994 tarihinde vefat etmiş olup mirasçıları çocukları Osman Nazım Cebecioğlu, Nevhan Asiye Cebecioğlu ve Fatma Cebecioğlu ile kendisinden önce ölen kızı Nazan Aktunç’un çocukları Serdar Raşit Aktunç, Arzu Aktunç, Semih Aktunç, Şebnem Aktunç ve Tarık Aktunç’tur.Ancak bu veraset ilamı 31.03.1995 tarihinde ve bu günden 25 yıl önce düzenlenmiş olup,mirasçılardan ölenler olabilir.Bu nedenle mirasçıların güncel kayıtlarının celbi gerekmektedir.Kaldı ki davacı vekili de dilekçesinde bu mirasçılardan Osman Nazım Cebeecioğlu’nun ölmüş olduğunu beyan etmiştir.Öyleyse bu kişinin de mirasçılarını gösteren nüfus kayıtları gerekmektedir.Kaldı ki incelenen veraset ilamında mirasçıların T.C. kimlik noları da bulunmadığı için bu şekliyle eldeki dosyanın UYAP sistemine kayıtları da yapılamayacaktır.Yukarıda sözünü ettiğimiz Beyoğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 22.12.2019 tarihli (olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz) cevabı da dikkate alınarak ve Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1995/388 E. ve 1995/319K. Sayılı veraset ilamı fotokopisi eklenmek suretiyle yeniden Nurinisa Şehriban Cebecioğlu’nun (Civeleker) mirasçılarını gösteren nüfus kayıtlarının kapalı kayıt kalmayacak ve verasete esas teşkil edecek şekilde celbi gerekmektedir.Sözünü ettiğimiz nüfus kayıtları celbedildikten sonra ara karar doğrultusunda inceleme yapılıp rapor hazırlanabilecektir."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 30/11/2021 tarihli ek raporda;"1-Davalılar, murisin mirasçıları arasında yer almamakta olup,davalıları mirasçı olarak tespit eden Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2001/771 esas 2002/1473 karar sayılı veraset ilamının bu nedenle iptal edilmesi gerektiği kanaatindeyim.2-Davacı vekili tarafından geçerli kabul edilmesi talep edilen Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2002/964 E. ve 2002/1511 K. Sayılı veraset ilamı da murisin kız kardeşinin oğlu Aliyül Mürteza Civeleker'in miras payını devrettiği dikkate alınmadan hazırlandığı ve bu kişinin mirasçılarına da pay verildiği için hatalı ve hukuka aykırıdır.3-İstanbul ili,Kadıköy ilçesi,Osmanağa mahallesi,cilt no 18, hane no 1606da nüfus kayıtlı 20**92 T.C. kimlik numaralı Talat ve Leman'dan olma 1896 D.lu muris Ayşe Rana Erakdoğan(Asan) 17.08.1987 tarihinde ölmüş olup 480 pay olarak kabul edilen mirasının;240 payı Nurullah Hüseyin ve Makbule'den olma 1953 doğumlu T.C. 67**48 nolu GÜLDEREN ERCAN'a 40 payı Hüseyin Cahit ve Muazzez'den olma 1953 doğumlu T.C. 48**28 nolu CİHAT CİVELEKER'e 40 payı Hüseyin Cahit ve Muazzez'den olma 1956 doğumlu T.C. 30**08 nolu VİJDAN AYDINŞEHSUVAROĞLU'na 40 payı Hüseyin Cahit ve Muazzez'den olma 1959 doğumlu T.C. 17**60 nolu NURCAN GÜLSEVGİ'ye 40 payı Hasan Muzaffer ve Nurinissa Şehriban'dan olma 1944 doğumlu T.C. 29**50 nolu NEVHAN ASİYE CEBECİOĞLU'na 40 payı Hasan Muzaffer ve Nurinissa Şehriban'dan olma 1948 doğumlu T.C. 29**78 nolu FATMA CEBECİOĞLU'na 8 payı Halim Güngör ve Nazan'dan olma 1972 doğumlu T.C. 55**66 nolu TARIK MUZAFFER AKTUNÇ'a 8 payı Halim Güngör ve Nazan'dan olma 1969 doğumlu T.C. 55**92 nolu ŞEBNEM AKTUNÇ'a 8 payı Halim Güngör ve Nazan'dan olma 1963 doğumlu T.C. 55**38 nolu SEMİH AKTUNÇ'a 8 payı Halim Güngör ve Nazan'dan olma 1961 doğumlu T.C. 55**16 nolu ARZU AKTUNÇ'a 2 payı Mehmet Ali ve Nermin'den olma 1974 doğumlu T.C. 11**16 nolu MELTEM AKTUNÇ'a 3 payı Serdar Raşit ve Nurcan'dan olma 1985 doğumlu T.C. 55**84 nolu İPEK AKTUNÇ'a 3 payı Serdar Raşit ve Nurcan'dan olma 1994 doğumlu T.C. 55**12 nolu SERCAN AKTUNÇ'a isabet etmektedir."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 21/08/2022 tarihli ek raporda;"Açıklanan nedenlerle,30.11.2021 tarihli bilirkişi raporumuzdaki kanaatlerimizi ve vardığımız sonuçları değiştirmemizi gerektirecek yeni bir nüfus kaydı,mahkeme kararı ve herhangi bir belge dosyaya sunulmamış olduğundan,30.11.2021 tarihli raporumuzu değiştirmeye gerek görülmemiş olup söz konusu raporda ısrar edilmiştir."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 03/03/2024 tarihli ek raporda;"Açıklanan nedenlerle,30.11.2021 tarihli bilirkişi raporumuzdaki kanaatlerimizi ve vardığımız sonuçları değiştirmemizi gerektirecek yeni bir nüfus kaydı,mahkeme kararı ve herhangi bir belge dosyaya sunulmamış olduğundan,30.11.2021 tarihli raporumuzu değiştirmeye gerek görülmemiş olup söz konusu raporda ısrar edilmiştir."şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Durusma Günü: 19/01/2027 günü saat: 10:40'da bırakılmış olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ile birlikte bilirkişi raporu ve dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.