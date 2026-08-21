T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/1277 Esas

KARAR NO : 2025/510 Karar

Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2025 tarihli ilamı ile 106/2-a maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Kerim ACCHAP tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28/11/2025