T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/418 Esas

DAVALILAR: 1- BARBARA MASSIMO

2- CARLO MASSIMO

3- ELEONORE MASSIMO

4- FABRIZIO MASSIMO

5- FERDİNANDO MASSIMO

6- FRANCESCO MASSIMO

7- ISABELLA MASSIMO

8- MARİA ISABELLA Dİ SAVOIA GENOVA

9- MARİA LUİGİA CAPPARELLA

10- OTTAVİA MASSIMO

Bostancı Mahallesi, Mehmet Şevki Paşa Caddesi, Dursun Özbek Apt. No:14 D:3 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan incelemesi sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan 03/11/2026 tarih ve saat 11:10'da hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporunun ilanen tebliğ olunur.