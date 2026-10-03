T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/1015 Esas

KARAR NO : 2026/429

SANIK : SUPHIYE HASAN / Sabah ve Bedıa kızı, 01/01/1994 HALEP doğumlu

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık Suphiye HASAN hakkında mahkememizin 10/07/2026 gün ve 2024/1015 esas ve 2026/429 karar sayılı ilamı ile İstanbul (Kapatılan) 73. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/116 esas, 2016/552 karar sayılı ilamı ile açıklanması geri bırakılan hükmün açıklandığı , TCK. Nun 206/1, 43/1 ve 62/1 maddeleri uygulanarak neticeden 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK. nun 53/1-a,b,c,d,e, 53/2, 53/3 maddelerindeki hakları kullanmaktan cezası infaz edilinceye kadar yoksun bırakılmasına , kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinafı kabil olmak üzere karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen sanık Sabah ve Bedıa kızı, 01/01/1994 Halep doğumlu Suphıye HASAN'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince h hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ALTINDAGAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 01.10.2026