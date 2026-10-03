T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/1327 Esas

KARAR NO : 2025/673

SANIK : EVRİM KARAAĞAÇ / İsmail ve Fikret oğlu, 26/08/1982 ŞİŞLİ doğumlu, İSTANBUL, ŞİŞLİ, Meşrutiyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:30274902502

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık Evrim KARAAĞAÇ hakkında mahkememizin 30/05/2025 gün ve 2024/1327 esas ve 2025/673 karar sayılı ilamı ile Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan ; TCK. Nun 170/1-c, 62 , 58/6, maddeleri uyarınca 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA , T.C.K. Nun 53/1-2-3 maddelerindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, Tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 13/1, TCK. Nun 62/1, 58/6 , 52/1-2-4 maddeleri uyarınca 10 AY HAPİS 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,TCK. Nun 53/1-2-3 , maddelerindekihakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ve tebligden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgisi ceza dairesine istinafı kabil olarak karar verilmiş, verilen karartüm aramalara rağmen İsmail ve Fikret oğlu, 26/08/1982 doğumlu, Evrim KARAAĞAÇ a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğincehüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ALTINDAGAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.01.10.2026