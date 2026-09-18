T.C. İSTANBUL 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/609 Esas

DAVALI: RECEP URHAN -JLN.BENDUNGAN TİU C8 CAKARTA / ENDONEZYA CUMHURİYETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; İşbank AG ile Sargwelt GmbH arasında 06.01.2009 tarihinde kredi sözleşmesi imzalandığını, Recep Urhan’ın söz konusu krediye müşterek ve müteselsil kefil olduğunu, kredi borcunun teminatı olarak çeşitli taşınmazlar üzerine ipotek tesis edildiğini ve bu taşınmazların daha sonra Meriye Köroğlu’na devredildiğini, Kredi borcunun ödenmemesi üzerine Almanya’da Recep Urhan aleyhine açılan davada verilen kararın Türkiye’de tanınarak tenfiz edildiğini ve kesinleştiğini, Recep Urhan’ın borçtan şahsen sorumlu olduğunun kesinleşmesi üzerine 2025/1310 E. sayılı dosyada ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatıldığını, İcra müdürlüğünce, asıl borçlunun takibe dahil edilmediği gerekçesiyle takip talebinin reddedildiğini, ilamla asıl borçlu sıfatını kazanan Recep Urhan ile ipotek maliki Meriye Köroğlu’na karşı birlikte takip yapılmasının hukuka uygun olduğunu, ipoteklerin Recep Urhan’ın borçlarının teminatını oluşturduğunu ve emsal yargı kararlarının da takiplerinin hukuka uygunluğunu desteklediğini, 25.09.2025 tarihli tensip kararının kaldırılmasını, takibin devamına ve satış talebinin kabulüne karar verilmesini talep etmiş olduğu davada davalı-borçlu RECEP URHAN'a tebligat yapılamamış, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosya üzerinden incelenen dosyamızda"davalı-kefil UFUK ÖRÜCÜ' nce HMK 317. Ve 318 Maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verilmesi, delillerini ibraz etmesi gerektiği" hususları tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.