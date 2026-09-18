T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO: 2025/367

KARAR NO: 2026/136

SANIKLAR: EVRİM KARAAĞAÇ İsmail ve Fikret oğlu26/08/1982 Doğ.

SUÇ: Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma Hırsızlık (Teşebbüs)

SUÇ TARİHİ: 2108/2024

SUÇ YERİ: İstanbul/ Beyoğlu

KARAR TARİHİ: 10/03/2026

KARARIN NİTELİĞİ: 1 Yıl Hapis - 3.000 TL Adli Para Cezası

KANUN MADDESİ: 6136 Sayılı Yasanın 13/1

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararınbildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın 268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/09/2026