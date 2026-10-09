T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2026/301

KARAR NO : 2026/243

SANIK: BURAK DEMİR, Sait ve Hasine oğlu, 01/09/1995 BATMAN doğumlu, BATMAN, MERKEZ, Çamlıca mah/köy nüfusunda kayıtlı. YenişehirMah. Hortumcu Sk. Kemali Apt. No: 14İç Kapı No: 9 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:63997361172

SUÇ : Silahla Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 13/08/2025

SUÇ YERİ : İstanbul/Eyüp

KARAR TARİHİ : 21/05/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Silahla Yaralama suçundan verilen Mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Nöbetçi Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine Gönderilmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Burak DEMİR'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ileGerekçeli Kararın tebliği tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.05/10/2026