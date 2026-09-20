T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.69756680-2024/80-Ceza Dava Dosyası



"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Mahkememizin 2024/80 esas sayılı dava dosyasının 25/04/2024 tarih, 2024/80 esas ve 2024/207 karar sayılı kararıyla sanık Recep DEDE hakkında beraat kararı, sanık Kahraman ORAN hakkında 4 yıl hapis cezası ve 4.000 TL adli para cezası verilmiş olup sanık Kahraman ORAN istinaf dilekçesi sunmuştur.

Dosyada müteveffa şikayetçi mirasçıları Mevedde KIY, Eymen KIY ve Mehmet KIY'a gerekçeli karar ve sanık Kahraman ORAN'ın istinaf dilekçesi tebliği mümkün olmamış olup dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince Mahkememizin 25/04/2024 tarih, 2024/80 Esas ve 2024/207 Karar sayılı hükmünün ve sanık Kahraman ORAN'ın istinaf dilekçesi sunduğu hususunun TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANARAK İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 18/09/2026

MÜŞTEKİ (Mirasçı): EYMEN KIY - (TCKN:56875659102)

MÜŞTEKİ (Mirasçı): MEHMET KIY - (TCKN:47083125022)

MÜŞTEKİ (Mirasçı):MEVEDDE KIY - (TCKN:46546142620)