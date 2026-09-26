T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/130

Konu: Gaiplik İlanı

DAVACI: VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. Zeynep Rüya Kaya

DAVALI: ALİ OĞLU MEHMET

KAYYIM: İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:Av. Armağan Ayyıldız

DAVA:Tapu İptali ve Tescil

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Eski: Kasım Gürani yeni: Ayvansaray Mahallesi, Sultan Çeşmesi Sokağında bulunan 296 pafta, 1828 ada, 77 parsel sayılı 18,00 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı taşınmaz maliki Ali oğlu Mehmet'in adına olan tapu kaydının iptali ile 2/10 hissesinin Samanı Viran Demekle Maruf Hane Sinan Efendi Vakfı ” adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, taşınmaz maliki Ali oğlu Mehmet yönünden Medeni Kanun'un 33. maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/130 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 18.09.2026