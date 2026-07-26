T.C. İSTANBUL 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/99 Esas

Davacı, YAŞAR SÜLEYMAN SOHTORİK ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; TMK'nın 501,594. Maddeleri gereğince bir ay ara ile iki ilan yapılmasına ve hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılmasına, Miras bırakan ZELİHA COŞKUN (T.C:37883028616)'un mirasçısı bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa mahkememize bildirilmesi ilan olunur. 08/07/2026