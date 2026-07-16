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T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma 16.07.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2026/23 Esas

DAVALI: ISRAA STEIFI Fetihtepe Mah. Solak Çeşme Sok. No:32, Giriş Kat Beyoğlu/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02511131