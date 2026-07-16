T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2026/23 Esas
DAVALI: ISRAA STEIFI Fetihtepe Mah. Solak Çeşme Sok. No:32, Giriş Kat Beyoğlu/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.