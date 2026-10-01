T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/578 Esas

KARAR NO : 2026/425

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/07/2026 tarihli ilamı ile TCK 160/1 maddesi gereğince 5600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Halil ve Ayten kızı, 18/05/1958 doğumlu, İstanbul, Çatalca, Bahşayiş mah/köy nüfusuna kayıtlı ve 11741472636 TC Kimlik Nolu Hülya ÇEKİÇ, Alaattin ve Nevin oğlu, 18/10/1977 Çatalca doğumlu ve 20372195852 TC Kimlik Nolu Sadık ÇEKİÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.29.09.2026