T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ"NDEN

ESAS NO: 2026/176 Esas

KARAR NO: 2026/249

Davacı İsmail Yıldız tarafından, davalı Fevzi Çetin aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİ nedeniyle davanın reddine,

2-Görevli mahkemenin İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ olduğunun tespitine,

Dair, tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 6100 sayılı HMK'nın341 ve 345 maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibarenitibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026