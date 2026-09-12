T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

2025/386 ESAS

2026/234 KARAR

İLAN

Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması suçundan Mubarız ve Shamama oğlu, 15/10/1994 AZERBAYCAN doğumlu sanık SHAHIN RAHIMOV hakkında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİstinaftalebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08/09/2026