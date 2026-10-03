T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/312 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda bilgileri bulunan;

İstanbul ili, Şişli İlçesi, Eskişehir Mah. 1353 ada 16 parselde kayıtlı 68 m2 hissedarı Yani Çobanoğlu (16430363264) yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup; müteveffanın mirasçılarının işbu ilan tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

MURİS: Yani Çobanoğlu (16430363264)

İstanbul ili, Şişli İlçesi, Eskişehir Mah. 1353 ada 16 parsel hissedarı