T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2026/381 Esas

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ADNAN BURGAZLI, ALİHAYDAR DEMİRTAŞ, AYŞE MUTLU, BAYRAM SUBAŞI, CAVİT YILDIRIM, CEMİLE TURSUN, ERCAN KURUBAL, GÖKHAN SARIYILDIZ, GÖZEL YILDIRIM, GÜLER KÖMÜRCÜ, GÜLNAZ BURGAZLI ÖZTÜRK, GÜRCAN GÜNEŞ, HEDİYE GÜL, HÜSNÜ DEMİRCAN, MEHMET TERZİOĞLU, MEHMET ALİ BURGAZLI, METİN GÜNEŞ, MUHAMMET ÖZTÜRK, NAZİF YILMAZ, NURAY BURGAZLI, NURCAN GÜNEŞ, NURGÜL SERENLİ, ÖZGE YILMAZ, SADIK GÜRBÜZ, SERKAN ÇAKMAK, SUNAY KURUBAL, ŞEREF ÖMER ÇAĞIRANBAŞ, ZELİHA GÜNEŞ, GÜL-AL OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Paşaköy Mah. sınırları içerisindeki 0ada, 1416 parsel numaralı taşınmaz Kurtköy- Yenidoğan yolu Otoyol Ayrımı (Sultançiftliği- Şile) ayrımı arası Devlet Yolu Km: ( 12+140,00-16+262,23) arası taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2026/381 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında davacı kurum 30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 8.maddesine uygun olarak hazırlanan yer seçim komisyon raporu ve ilgili kurum görüşleri bakanlığa sunulmuş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarih, 37419779-453.01-3999082 sayılı yazısıyla OSB yeri olarak uygun görülen 262.5 ha alan Biyoteknoloji İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirilmiştir. Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih veE-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alınmış olduğunu, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 29/12/2026 günü saat 09:50'e bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."