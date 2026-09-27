T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ4NDEN

ESAS NO: 2024/38 EsasKARAR NO: 2026/332

Davacı HACI MEHMET ŞENGÜL tarafından davalılar İsmail Hakkı Selamet, Letafet Selamet, Tuncay Dede v.s. aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Davacının davasının KABULÜ İLE, Davalı ENTER YAPI İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı davayakonu İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 2502 ada 9 parselde kayıtlı B Blok 4. Kat20 numaralı Bağımsız Bölümün TAPU KAYDININ İPTALİ İLE HER TÜRLÜ HACİZLERDEN ARİ BİR ŞEKİLDE davacı adına TESCİLİNE, karar verilmiş olup,

Mahkememizce davalı Tuncay DEDE'nin (T.C.Kimlik no:453......7.) bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamaması, mernis adresininde bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceğinizhususu ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026