T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL ANADOLU2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/86191 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/86191 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.875.000,00
|
1
|
Taşıt
|
41AYJ587 Plakalı , 2024 Model , FORD Marka , PUMA ST-LINE X HIBRIT 1.0 ECOBOOST 155 7AT Tipli , WF02XXERK2RS19920 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Gri , Aracın kaporta aksamında gözle tespit edilen hasar olmadığı,Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş,Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı,Motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği, Aracın aküsünün bitik olması sebebiyle çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir. Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir. Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.Aracın anahtarı var ruhsatı bulunmamaktadır.ARACIN BULUNDUĞU OTOPARKÖz Emniyet Yed-i Emin Otoparkı OTOPARK ADRESİAydınlı Mah. Aydınlık Cad. No:55 TUZLA
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:39
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:39
25/09/2026 (İİK m.114/4)