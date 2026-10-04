T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

2025/22879 ESAS 22/09/2026

İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : MUSTAFA MENTEŞ, 16991300302TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Meliha Dursun Taşan

Feneryolu Mah.Fahrettin Kerim Gökay Cad. Leylak Apt. Dış Kapı No681 B Blok K1 D2 Kadıköy / İSTANBUL

BORÇLU : METİN MUTLU, 17992913348TC Nolu,

Hatboyu Cad. Caspian Modern Rezidance, A Blok, K:11 D:142Ataşehir / İSTANBUL

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; dosyada kayıtlı adreslerinize Örnek no 13 ödeme emri gönderilmiş ve bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine adres araştırması yapılmış olup adresinizin meçhul kalması nedeni ile Tebligat Kanununun 28. Ve devamıhükümleri gereğince ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren kanuni 7 günlük süre sonrasında tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliği müteakip 30 gün içinde borcu ödemeniz ( teminatı vermeniz),borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir İtirazınız varsa 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edebileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR590001500158007290497055

Vergi No:4860033768 (KARTAL VERGİ DAİRESİ)