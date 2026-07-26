T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/66 Esas

DAVALI : ABDULHAKİM GÜNDÜZ-14558722734- Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No:192 Emlak Konutları A Blok D:19 Sultanbeyli/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İrade Fesadına Dayalı Korkutma (TBK M.37)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat: 11:40'ta yapılacak olan duruşmada HMK'nın 147. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özür bildirmeksizin duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, yine 13/03/2026 tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.23/07/2026