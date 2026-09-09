T.C. İSTANBUL ANADOLU 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/55 Esas

DAVALI SAKİNE YILMAZ; (Ekşioğlu mah. 33. Sk. No:5 D:2 Çekmeköy/ İSTANBUL)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmesinde geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/09/2026