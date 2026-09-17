T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 17.09.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/710 Esas 08.09.2026
BATUHAN OĞUZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BURHAN OĞUZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.09.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 54271651720
ADI SOYADI : BURHAN OĞUZ
BABA ADI : TURHAN
ANA ADI : NURHAYAT
DOĞUM TARİHİ : 06/08/1990
DOĞUM YERİ : DEVREK
#ilangovtr BASIN NO: ILN02549714