Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 17.09.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/710 Esas 08.09.2026

 

BATUHAN OĞUZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BURHAN OĞUZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.09.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 54271651720

ADI SOYADI : BURHAN OĞUZ

BABA ADI : TURHAN

ANA ADI : NURHAYAT

DOĞUM TARİHİ : 06/08/1990

DOĞUM YERİ : DEVREK

#ilangovtr BASIN NO: ILN02549714