T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/503 Esas

KARAR NO : 2025/1209



Davalı 341***218 T.C. Erol KALAFAT -

Mahkememizden verilen 14/11/2025 tarih 2024/503 esas 2025/1209 sayılı kararla; 1-Davanın REDDİNE,Alınması gerekli 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan ‭345,55 TL'nin davacıdan alınarak hazineye İRAD KAYDINA,Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine,Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı lehine30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,Dair; duruşmada hazır olan tarafların yüzüne verilen karara karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir sulh hukuk mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın davacı vekilinin istinaf dilekçesi "taşınmazın onaylı mimari projesinde bağımsız bölüm “çekme kat + çatı” olarak gösterildiğini, müvekkile ait 5 numaralı bağımsız bölüm çekme + çatı katta yer aldığını apartmanda bodrum katta yer alan başka bir dairenin dahi 26/160 arsa payına sahip olduğu, buna karşın müvekkile ait, çok daha değerli ve üst nitelikte olan bağımsız bölümün yalnızca 20/160 arsa payı ile sınırlandırıldığı, bilirkişiler, dosyadaki tüm evrakları eksiksiz incelemeden, yalnızca sınırlı kat planı değerlendirmesiyle rapor tanzim etmişler, okunamayan veya eksik görülen belgelerin araştırılması ve tamamlanması yoluna gidilmeden hazırlanan bu raporun hükme esas alınması mümkün olmadığını, Keşif tarihinde taşınmazın yıkılmış olması nedeniyle yalnızca arsa görülmüş, bağımsız bölümlerin fiili durumu ve değer farkları yerinde incelenemediğini, mahkemenin davayı Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2569 E., 2017/6174 K. sayılı ilamına dayanarak kat malikinin uzun süre boyunca arsa paylarına itiraz etmemiş olması sebebiyle reddetmiş olması tek başına arsa payının düzeltilmesi talebinin reddi için yeterli bir gerekçe teşkil etmediğini arsa paylarına uzun süre itiraz etmemiş olmaları müvekkiline yüklenebilecek bir kusur ya da kötü niyet göstergesi olmadığını, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte arsa paylarının önemi büyük ölçüde artmış Geçmişte yalnızca matematiksel bir oran niteliğinde olan arsa payları, günümüzde doğrudan mülkiyet hakkının parasal karşılığı haline gelmiştir. Somut olayda bodrum kat bağımsız bölümün dahi müvekkilden daha yüksek arsa payına sahip olması, mevcut arsa paylarının ne denli orantısız belirlendiğini açıkça gösterdiği"gerekçesi ile istinaf yoluna başvurduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/10/2026